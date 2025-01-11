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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 01:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 01:34
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

        Operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Ekipler ayrıca, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla R.A.S'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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