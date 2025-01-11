Düzce'den kısa kısa

Düzce'de bağımsız denetim firmalarınca riskli olduğu tespit edilen binanın yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta bulunan ve uzun süredir boş olan 5 katlı binanın yıkımı, mülk sahiplerinin talebiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca arazinin, mülk sahiplerinin tercihine göre değerlendirileceği ve süreç boyunca Bakanlıkça hak sahiplerine kira desteği sağlanacağı kaydedildi.

- Düzce'de korunan alanlar 2024 yılında 439 bin 20 ziyaretçi ağırladı

Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altına alınan alanları, 2024 yılında 439 bin 20 kişi ziyaret etti.

DKMP Düzce Şubesinden yapılan açıklamaya göre, coğrafi konumu, doğal, kültürel, sosyal ve ekolojik değerleriyle turizmin gelişmesine katkı sağlayan koruma altındaki Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Korugöl Tabiat Parkı, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ve Efteni Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan, 2024 yılında 439 bin 20 kişi tarafından ziyaret edildi.