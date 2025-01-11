Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de bağımsız denetim firmalarınca riskli olduğu tespit edilen binanın yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'den kısa kısa
        ABONE OL

        Düzce'de bağımsız denetim firmalarınca riskli olduğu tespit edilen binanın yıkımına başlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta bulunan ve uzun süredir boş olan 5 katlı binanın yıkımı, mülk sahiplerinin talebiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca arazinin, mülk sahiplerinin tercihine göre değerlendirileceği ve süreç boyunca Bakanlıkça hak sahiplerine kira desteği sağlanacağı kaydedildi.

        - Düzce'de korunan alanlar 2024 yılında 439 bin 20 ziyaretçi ağırladı

        Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altına alınan alanları, 2024 yılında 439 bin 20 kişi ziyaret etti.

        DKMP Düzce Şubesinden yapılan açıklamaya göre, coğrafi konumu, doğal, kültürel, sosyal ve ekolojik değerleriyle turizmin gelişmesine katkı sağlayan koruma altındaki Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Korugöl Tabiat Parkı, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ve Efteni Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan, 2024 yılında 439 bin 20 kişi tarafından ziyaret edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Düzce'de konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Düzce'de konuştu:
        Bakan Memişoğlu: İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını önemsi...
        Bakan Memişoğlu: İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını önemsi...
        Vali Aslan ve Belediye Başkanı Özlü'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"...
        Vali Aslan ve Belediye Başkanı Özlü'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"...