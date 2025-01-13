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        Düzce'de minik öğrencilerden alzaymır hastalarına ziyaret

        Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşin öğrencileri, alzaymır hastalarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:46
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        Düzce'de minik öğrencilerden alzaymır hastalarına ziyaret
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        Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşin öğrencileri, alzaymır hastalarını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi kurum içi örnek buluşmalara imza atmaya devam ediyor. Belka Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, yine belediye bünyesinde hizmet veren Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi'nden faydalanan yaşlılarla bir araya geldi.

        Öğretmenleri eşliğinde yaşlıların ellerini öpen minikler, kendi tasarladıkları çiçekleri büyüklerine vererek onlarla sohbet etti.

        Ziyarete eşlik eden belediye meclis üyeleri ise talep ve önerileri dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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