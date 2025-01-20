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        Düzce'de kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Düzce'de ışıklı kavşakta bekleyen hafif ticari araca kamyonun çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:35
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        Düzce'de kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de ışıklı kavşakta bekleyen hafif ticari araca kamyonun çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bahçeşehir'den Düzce istikametine seyreden E.T. idaresindeki 81 ACD 407 plakalı kamyon, Metek Kavşak'ta kırmızı ışıkta bekleyen E.K. yönetimindeki 81 DB 058 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan araç refüje çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan E.Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförünün ise 2,95 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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