Düzce'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Düzce'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Düzce'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 81 FN 972 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde, R.K. idaresindeki 14 ABS 506 plakalı tomruk yüklü tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı M.Ç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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