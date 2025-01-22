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        Düzce'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Düzce'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:24
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        Düzce'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Düzce'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.Ç. yönetimindeki 81 FN 972 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde, R.K. idaresindeki 14 ABS 506 plakalı tomruk yüklü tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı M.Ç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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