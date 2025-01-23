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        Eczanelerdeki kutularda toplanan atık ilaçlar bertaraf ediliyor

        Düzce Belediyesince 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında eczanelere konulan kutularda toplanan atık ilaçlar, bertaraf edilerek toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:31
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        Eczanelerdeki kutularda toplanan atık ilaçlar bertaraf ediliyor
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        Düzce Belediyesince 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında eczanelere konulan kutularda toplanan atık ilaçlar, bertaraf edilerek toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlerden çıkan son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçların bertaraf edilmesiyle ilgili 2022'de başlatılan proje, bu yıl da kararlılıkla sürdürülüyor.

        Bu kapsamda ilaç atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Eczacılar Odası arasında işbirliği yapıldı. Belirlenen 10 eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen proje sorumlusu Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gülbahar Şahin, Sıfır Atık Yönetmeliği'nden sonra evlerde oluşan her bir atığın ayrı ayrı bertarafı ve geri dönüşümü ile alakalı uzun süredir çalışma yürüttüklerini anlattı.

        Şahin, 2025 planlamaları çerçevesinde 10 atık ilaç toplama kutusunun daha eczanelerde yerlerini alacağını aktararak, "Atık ilaçlar çöpe atıldığında toprağı ve suyu ciddi anlamda kirletebilmekte. Aynı zamanda çöp konteynerlerine atıldığında depolama sahalarında ciddi yoğunluğa sebep olmakta. Bu nedenle atık ilaçlarımızı ayrı olarak toplayıp, uygun koşullarda depolayıp yıl sonunda da bertarafa gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili çok fazla talep aldıklarını belirten eczacı Büşra Gösterişli yapılan işbirliğiyle canlı ve doğa bakımından temiz bir süreç yürütüldüğünü kaydetti.

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