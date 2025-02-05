Düzce'de kar dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

Düzce'de etkili olan kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre, il genelinde etkili olmaya başlayan yoğun karın yarın akşam saatine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "6 Şubat perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.