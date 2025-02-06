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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:15
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
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        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

        Kara yolunun Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

        Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

        Otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor.

        Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

        Jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yağış etkisini sürdürüyor.

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        Galeri

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