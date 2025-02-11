Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada sürücüler öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada iki araç da bölgedeki köprüden devrildi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Sultaniye köyü mevkisinde Bayram G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kara yollarına ait kar küreme aracı aynı istikamette ilerleyen Metin Ç'nin kullandığı 74 DE 080 plakalı demir ve sac yüklü tıra arkadan çarptı.

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