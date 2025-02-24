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        Vali Aslan, okul servisinde öğrencilerle kar ve soğuk hava kritiği yaptı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, kızının okul servisine binerek öğrencilerle sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:51
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        Vali Aslan, okul servisinde öğrencilerle kar ve soğuk hava kritiği yaptı
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, kızının okul servisine binerek öğrencilerle sohbet etti.

        Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle perşembe taşımalı, cuma günü ise tüm okullarda eğitim öğretime verilen aranın ardından öğrenciler ders başı yaptı.

        Vali Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızının okul servisine binerek güne başladığını belirterek, "Kızımın okul servisinde arkadaşlarıyla sohbet ederek ilerliyoruz. Öğrencilerimiz ile kar ve soğuk hava kritiği yapıp dersler hakkında konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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