Vali Aslan, okul servisinde öğrencilerle kar ve soğuk hava kritiği yaptı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kızının okul servisine binerek öğrencilerle sohbet etti.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle perşembe taşımalı, cuma günü ise tüm okullarda eğitim öğretime verilen aranın ardından öğrenciler ders başı yaptı.

Vali Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızının okul servisine binerek güne başladığını belirterek, "Kızımın okul servisinde arkadaşlarıyla sohbet ederek ilerliyoruz. Öğrencilerimiz ile kar ve soğuk hava kritiği yapıp dersler hakkında konuşuyoruz." ifadesini kullandı.