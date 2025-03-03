Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki 34 JH 4869 plakalı otomobil, Ozanlar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Otomobile bu sırada aynı istikametten gelen Y.K. yönetimindeki 78 AN 900 plakalı cip çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü H.Ç. yaralandı.

        Yolun sağ şeridinin yaklaşık 200 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra yaralıya müdahale edildi.

        H.Ç, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        Okulun yakınında bulunan "Picasso", resim atölyesindeki derslere renk katıy...
        Okulun yakınında bulunan "Picasso", resim atölyesindeki derslere renk katıy...
        Müteahhidin banka borcu nedeniyle, parasını ödeyip satın aldıkları evlerind...
        Müteahhidin banka borcu nedeniyle, parasını ödeyip satın aldıkları evlerind...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
        Düzce Üniversitesinde ihtiyaç sahiplerine iftar verilecek
        Düzce Üniversitesinde ihtiyaç sahiplerine iftar verilecek
        Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesinden iki sporcu k...
        Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesinden iki sporcu k...
        "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi
        "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi