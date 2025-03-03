Anadolu Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki 34 JH 4869 plakalı otomobil, Ozanlar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Otomobile bu sırada aynı istikametten gelen Y.K. yönetimindeki 78 AN 900 plakalı cip çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü H.Ç. yaralandı.
Yolun sağ şeridinin yaklaşık 200 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra yaralıya müdahale edildi.
H.Ç, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
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