Düzce'de KOSGEB desteğiyle kurulan fabrika Avrupa'ya kalıp ve makine parçaları gönderiyor

Düzce'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle kurulan fabrikada, otomotiv, makine, inşaat, gıda gibi sektörlere yönelik üretilen kalıp, aparat, fikstür, makine parçaları, 5 Avrupa ülkesi ile Azerbaycan'a ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sunuluyor.

Kentte kalıp ve makine parçası üreten bir fabrikada uzun yıllar çalışan Beycan Aydoğan ve Fahri Ceylan, yaklaşık 10 yıl önce aynı meslek üzerine kendi iş yerlerini kurmaya karar vererek KOSGEB'in girişimciler için hayata geçirdiği işletme desteğine başvurdu.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra aldıkları destekle işletmelerini kuran iki ortak, işlerine katkıda bulunacağını değerlendirdikleri Yahya Yılmaz ve Arif Aydoğan'ı da bünyelerine katarak gelişimlerini sürdürdü.

Zamanla 57 kişinin istihdam olanağına kavuştuğu fabrikada, otomotiv ve inşaat sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmak üzere kalıp, aparat, fikstür ve makine parçaları üretilerek iç pazarın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Fabrika, milyonda bir hassasiyetle ölçüm yapabilen "Coordinate Measurement Machines (CMM)" cihazıyla yüksek hassasiyetli 3 boyutlu ölçümleme yapıyor.

- "Bir ürünün tasarımından imalatına, montajına kadar her aşamasını yapıyoruz"

İşletmenin ortaklarından Beycan Aydoğan, AA muhabirine, 2015'te KOSGEB'in girişimci desteğiyle işe başladıklarını söyledi.

Devlet desteklerinin önemine vurgu yapan Aydoğan, "Destekler 2010'dan, 2015'ten sonra Türkiye'nin milli savunma ve otomotiv sanayisini bu günlere getirdi. Bu destekler olmasa birçoğumuz bu işi yapamazdık, başlayamazdık." dedi.

Aydoğan, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Azerbaycan'a ihracat yaptıklarını aktararak, "Yerli ve milli ürünleri yapmaktan keyif alıyoruz. Bugün firmamızda, bir ürünün tasarımından imalatına, montajına kadar her aşamasını yapıyoruz." diye konuştu.

İşletmenin ortaklarından Yahya Yılmaz da hızlı tren sektörü için de 2 yıldır üretim yaptıklarını belirterek, "Hızlı trenin boji denilen alt süspansiyon takımlarının üretimi işine 2 sene önce girdik. Kalıplarından tasarımına, parça çizimlerine, analizlerine kadar 2 senedir bu işe gönül verdik, bunun neticesinde de üretimine başladık. Şu an 11 set teslim edildi, devamında 23 seti teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.