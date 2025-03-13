Düzce'de araçlarını kara yolunda park edip eğlenen 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu

Sürücülere, 24 bin 895 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine de sağlık raporu alınıncaya kadar el konuldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolunun Gümüşova mevkisindeki alt geçitte 5 sürücü, araçlarını art arda park edip müzik eşliğinde oynadıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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