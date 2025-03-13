Düzce'de araçlarını kara yolunda park edip eğlenen 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Düzce'de, D-100 kara yolundaki bir alt geçitte araçlarını art arda park edip müzik eşliğinde eğlenen sürücülerin ehliyetlerine el konuldu, para cezası verildi.
Düzce'de, D-100 kara yolundaki bir alt geçitte araçlarını art arda park edip müzik eşliğinde eğlenen sürücülerin ehliyetlerine el konuldu, para cezası verildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolunun Gümüşova mevkisindeki alt geçitte 5 sürücü, araçlarını art arda park edip müzik eşliğinde oynadıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler üzerine harekete geçen polis, sürücüleri tespit etti.
Sürücülere, 24 bin 895 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine de sağlık raporu alınıncaya kadar el konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.