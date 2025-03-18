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        Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Düzce'de huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:48
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        Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Düzce'de huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

        Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ndeki program, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisiyle başladı.

        Bazı yaşlılar öğrencilerin çaldığı hareketli parçalara alkışlarla ve dansla eşlik etti.

        Yılmaz, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Aslında hangi yaşta olursak olalım önemli olan, hayatımızda zorluklara mı yoksa daha şanslı addedebileceğimiz yerlere mi odaklanıyoruz? Kendimizi daha mı güçlü kılıyoruz yoksa negatiflere bakarak daha mı moralsiz hissediyoruz? Bu önemli. Ben burada sizlere baktıkça aslında her birinizin yüzünün güldüğünü görüyorum. Sizler aslında birlikte yaş almanın, birlikte hastalıkları atlatmanın, birlikte hem geçmişi hem geleceği hem de dünyayı paylaşmanın güzelliğini yaşıyorsunuz. Bizlerin sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Bizim lütfen azımızı çoğa sayın. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

        Programa, Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Halil Ekinci, Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak, Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın da katıldı.

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