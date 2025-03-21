Düzce'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi

Düzce'de down sendromlu öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulunda 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte renkli iplerden bileklik, resim, spor ve boyama aktiviteleri yapıldı.

Ayrıca, öğrenciler tarafından üzerlerine çeşitli resim ve boyama yapılan çoraplar sergilendi.

Öğretmeni Yasemin Çelik, özel çocuklarla çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Onlar dünyamızda birer renk, birer neşe, bizler için mutluluk kaynağı. Tabii ki farklılıkları var ama hepimiz farklılıklarımızla güzeliz." diye konuştu.

Okulda yapılan etkinliklerden bahseden Çelik, "Her sınıf kendi özelinde renkli çoraplar tasarladı. Daha sonra etkinlik masamızda çocuklarla renkli bileklikler yaptık, sportif faaliyetler yaptık, orada çok eğlendiler." ifadelerini kullandı.