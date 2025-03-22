Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yaşlılar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Ziyarette yaşlılara hediyeler verildi, pasta kesilarak günlerini kutlandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, yaşlıların her zaman yanında olduklarını ve onlara yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Merkezin diğer ziyaretçileri ise çocuklar oldu. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesinin anasınıfı öğrencileri yaşlılarla bir araya gelerek ellerini öptü ve çiçek hediye etti.

Yaşlılar ile çocukları buluşturan ziyaret, sevgi dolu anlara sahne oldu.

- Yaşlılara özel iftar programı

Düzce Valiliği tarafından "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Mergiç Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Vali Selçuk Aslan, yaşlıların toplumun en değerli hazineleri olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.

- Özel bireyler uluslararası dans yarışmasına hazırlanıyor

Düzce'de Kusursuz Kafe'de çalışan 5'i Down Sendromlu 15 engelli bireye, "Hareket Var Kusur Yok" projesi kapsamında başladıkları halk oyunları kurslarında öğrendikleri folklor gösterisini Uluslararası Dans Yarışmasında sergileyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesince engelli bireylerin toplumsal hayata uyumu için 9 yıl önce Kent Park'ta hizmete açılan Kusursuz Kafe'nin çalışanlarının iş motivasyonunun artırılması amacıyla "Hareket Var Kusur Yok" projesi başlatıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında haftanın belirli günleri kafeye gelen eğitmenler, 15 engelli bireyle müzik eşliğinde dans ediyor ve onlara egzersiz yaptırıyor.