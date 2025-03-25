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        Düzce'de köylülerin iftar kazanı yarım asrı aşkındır birlik ve beraberlik için kaynıyor

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yarım asrı aşkın süredir düzenlenen geleneksel iftar programına bu yıl yaklaşık 1500 kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:37
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        Düzce'de köylülerin iftar kazanı yarım asrı aşkındır birlik ve beraberlik için kaynıyor
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yarım asrı aşkın süredir düzenlenen geleneksel iftar programına bu yıl yaklaşık 1500 kişi katıldı.

        İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyünde, 50 yılı aşkın süredir ramazan ayında ilçedeki 21 köyün katılımıyla birlik ve beraberliği perçinlemek için iftar programı düzenleniyor.

        Hayırseverlerin katkısıyla kazanlarda pişirilen yemekler, köy camisinin önünde kurulan iftar sofrasını süslüyor.

        Civar köyler başta olmak üzere bu yıl da meydanı dolduran vatandaşlar, ramazanın bereketini simgeleyen ata yadigarı geleneği sürdürmenin mutluluğu ve gururunu yaşadı.

        Ezanla birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, iftar duasının ardından çay içerek sohbet etti.

        Dokuzdeğirmen Köyü Muhtarı Hüseyin Tuncel, etkinliğin köyün büyüklerinden kendilerine miras kaldığını dile getirerek, "Her yıl biz bunu birlik ve beraberlik duygusuyla ramazanın maneviyatını yaşamak için düzenliyoruz. Cumayeri 21 köyden ibaret. Köylerimizden, ilçemizden, köylümüz olup dışarıda yaşayan herkesi davet ediyoruz. Biz bu mirası yaşatmak için her yıl elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl da güzel bir program yaptık ve yaklaşık 1500 kişi katıldı. Herkesin emeğine sağlık. Allah tekrarını bizden sonra gelecek olanlara da nasip etsin inşallah." dedi.

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