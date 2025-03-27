Düzce'de denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denize girdikten sonra bir daha çıkmadığı belirlenen Tunç Denizgöçer için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Çayağzı plajında öğle saatlerinde sahildeki kıyafetleri görenler, sahibini uzun süre bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından kıyafetlerin, denize girdikten sonra bir daha çıkmayan Tunç Denizgöçer'e ait olduğu belirlendi.

Denizgöçer'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.