Düzce'nin Karadeniz kıyısında sis etkili oldu
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede, sahil şeridinden Sakarya, Zonguldak ve Düzce'ye bağlayan kara yollarının bazı kısımlarında da sis hakim oldu.
İlçedeki bazı balıkçılar, teknelerini limana bağlayarak kısa süreliğine sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için çevre illerden ilçeye gelenler de sisin etkili olduğu Çuhallı Plajı ve Çınar Caddesi'nde fotoğraf çektirdi.
Bu arada, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi çevresini saran sisin içerisinde güzel görüntü oluşturdu.
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