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        Düzce'nin Karadeniz kıyısında sis etkili oldu

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:30
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        Düzce'nin Karadeniz kıyısında sis etkili oldu
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        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

        Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede, sahil şeridinden Sakarya, Zonguldak ve Düzce'ye bağlayan kara yollarının bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

        İlçedeki bazı balıkçılar, teknelerini limana bağlayarak kısa süreliğine sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

        Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için çevre illerden ilçeye gelenler de sisin etkili olduğu Çuhallı Plajı ve Çınar Caddesi'nde fotoğraf çektirdi.

        Bu arada, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi çevresini saran sisin içerisinde güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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