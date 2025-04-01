Düzce'deki Fakıllı Mağarası bayram tatilinde ziyaretçileri ağırladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Fakıllı Mağarası, Ramazan Bayramı'nda tatilciler tarafından ziyaret edildi.

Kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki mağarada, çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ile dikitler bulunuyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden bayram tatilini geçirmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, toplam uzunluğu 1017 metre olan mağaranın ziyarete açık 350 metrelik kısmını gezme fırsatını yakaladı.

Mağaradaki doğal oluşumları hayranlıkla inceleyen ziyaretçiler, özellikle damlataş bakımından zengin "beyaz oda" olarak anılan bölgelere ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1. derece sit alanı olarak tescillenen Fakıllı Mağarası'nı her yıl ortalama 40 bin kişi ziyaret ediyor.