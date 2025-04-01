Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi, Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

Otoyolun Kocaeli kesiminde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle başlayan yoğunluk, akşam ve gece saatlerinde de sürüyor.

D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım İstanbul yönüne doğru akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman yoğunluk artıyor.

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