Resim tutkunu otizmli genç 100'e yakın eser ortaya çıkardı

AHMET ÇELİK - Düzce'de yaşayan 18 yaşındaki otizmli Jan Ali Arslan, 3 yıl önce eğitim görmeye başladığı okulda keşfedilen resim yeteneğini ilerleterek, 100'e yakın esere imza attı.

Çocukluk çağında otizm teşhisi konulan Jan Ali Arslan, 2021 yılında Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim görmeye başladı.

Görsel sanatlar öğretmeni Selma Yılmaz, müzik, resim, spor, tekstil ve bilgi işlem gibi farklı alanlarda özel öğrencilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıran eğitimlerin verildiği okulda Arslan'ın resme olan ilgi ve becerisini keşfetti.

Arslan, resim atölyesinde verilen eğitimler sayesinde psikomotor becerilerini hızla geliştirdi, diğer yandan öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişimini artırarak, sosyalleşmeye başladı.

Okuldaki arkadaşları tarafından da çok sevilen Arslan'ın resim tutkusu, öğretmenlerinin desteğiyle günden güne gelişerek sanata dönüşmeye başladı.

Resim yaptıkça daha mutlu olduğu gözlemlenen Arslan'ın 100'e yakın eseri 5 farklı sergide sanatseverlerle buluştu.

- "Üretmesine katkı sağlıyoruz"

Öğretmen Yılmaz, AA muhabirine, okuldaki özel öğrencileri ilk olarak yetenek keşfi için gözlemlediklerini belirtti.

Arslan'ın resme olan ilgisini keşfetme sürecini anlatan Yılmaz, "Buraya ilk geldiğinde sınıf öğretmeniyle bunu gözlemlemiş olduk, sonra o yönde çalışmasını desteklemeye çalıştık, onun da talebi ve isteği olduğu sürece üretmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Yılmaz, Arslan'ın resim yapmaktan keyif aldığını dile getirerek, "Çok severek çalışıyor. Yıllar içerisinde hem okul içinde hem de okul dışında sergileri oldu. Bundan da ayrı bir keyif alıyor." diye konuştu.

Özel öğrencisinin resim kabiliyetinin ileri düzeyde olduğuna değinen Yılmaz, "Söylediğimiz bir konu üzerinde hem imgesel olarak hayal ederek resim yapabiliyor hem de gösterdiğimiz bir görseli aynı şekilde aktarabiliyor, böyle bir yeteneği var. Her iki türlü de çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hayvan resimleri yapmayı sevdiğini belirten Jan Ali Arslan, resimlerinin birçok sergide yer aldığını ifade etti.