Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Resim tutkunu otizmli genç 100'e yakın eser ortaya çıkardı

        AHMET ÇELİK - Düzce'de yaşayan 18 yaşındaki otizmli Jan Ali Arslan, 3 yıl önce eğitim görmeye başladığı okulda keşfedilen resim yeteneğini ilerleterek, 100'e yakın esere imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Resim tutkunu otizmli genç 100'e yakın eser ortaya çıkardı
        ABONE OL

        AHMET ÇELİK - Düzce'de yaşayan 18 yaşındaki otizmli Jan Ali Arslan, 3 yıl önce eğitim görmeye başladığı okulda keşfedilen resim yeteneğini ilerleterek, 100'e yakın esere imza attı.

        Çocukluk çağında otizm teşhisi konulan Jan Ali Arslan, 2021 yılında Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim görmeye başladı.

        Görsel sanatlar öğretmeni Selma Yılmaz, müzik, resim, spor, tekstil ve bilgi işlem gibi farklı alanlarda özel öğrencilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıran eğitimlerin verildiği okulda Arslan'ın resme olan ilgi ve becerisini keşfetti.

        Arslan, resim atölyesinde verilen eğitimler sayesinde psikomotor becerilerini hızla geliştirdi, diğer yandan öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişimini artırarak, sosyalleşmeye başladı.

        Okuldaki arkadaşları tarafından da çok sevilen Arslan'ın resim tutkusu, öğretmenlerinin desteğiyle günden güne gelişerek sanata dönüşmeye başladı.

        Resim yaptıkça daha mutlu olduğu gözlemlenen Arslan'ın 100'e yakın eseri 5 farklı sergide sanatseverlerle buluştu.

        - "Üretmesine katkı sağlıyoruz"

        Öğretmen Yılmaz, AA muhabirine, okuldaki özel öğrencileri ilk olarak yetenek keşfi için gözlemlediklerini belirtti.

        Arslan'ın resme olan ilgisini keşfetme sürecini anlatan Yılmaz, "Buraya ilk geldiğinde sınıf öğretmeniyle bunu gözlemlemiş olduk, sonra o yönde çalışmasını desteklemeye çalıştık, onun da talebi ve isteği olduğu sürece üretmesine katkı sağlayacağız." dedi.

        Yılmaz, Arslan'ın resim yapmaktan keyif aldığını dile getirerek, "Çok severek çalışıyor. Yıllar içerisinde hem okul içinde hem de okul dışında sergileri oldu. Bundan da ayrı bir keyif alıyor." diye konuştu.

        Özel öğrencisinin resim kabiliyetinin ileri düzeyde olduğuna değinen Yılmaz, "Söylediğimiz bir konu üzerinde hem imgesel olarak hayal ederek resim yapabiliyor hem de gösterdiğimiz bir görseli aynı şekilde aktarabiliyor, böyle bir yeteneği var. Her iki türlü de çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Hayvan resimleri yapmayı sevdiğini belirten Jan Ali Arslan, resimlerinin birçok sergide yer aldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler

        Benzer Haberler

        Düzce'de "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi
        Düzce'de "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi
        Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor
        Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor
        Alev alev yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi
        Alev alev yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi
        Düzce'deki Fakıllı Mağarası bayram tatilinde ziyaretçileri ağırladı
        Düzce'deki Fakıllı Mağarası bayram tatilinde ziyaretçileri ağırladı
        Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı
        Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı
        Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı