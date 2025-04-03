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        Düzce'de depoda çıkan yangında hasar oluştu

        Düzce'de tarım ürünleri satışı yapan bir firmanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:03
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        Düzce'de depoda çıkan yangında hasar oluştu
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        Düzce'de tarım ürünleri satışı yapan bir firmanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Konuralp mevkisinde bir firmanın tarım ürünleri satış mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

        Bölgeye gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Depoda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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