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        Düzce'deki yaylalar, kışın ve ilkbaharın izlerini taşıyor

        Düzce'deki yaylaları ziyaret edenler, kıştan kalan kar örtüsü ile ilkbahar mevsiminde açan çiçeklerin oluşturduğu manzarada vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:32
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        Düzce'deki yaylalar, kışın ve ilkbaharın izlerini taşıyor
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        Düzce'deki yaylaları ziyaret edenler, kıştan kalan kar örtüsü ile ilkbahar mevsiminde açan çiçeklerin oluşturduğu manzarada vakit geçiriyor.

        Ramazan Bayramı tatilinde doğaseverlerin uğrak noktalarından olan, rakımları 1200 ila 1800 metre arasında değişen Hera, Pürenli ve Balıklı Yaylaları, ziyaretçilerine, kış ve bahar mevsimlerinin izlerini bir arada izleme imkanı sunuyor.

        Kışın sembolü kar örtüsünün bulunduğu ve ilkbaharın müjdecisi çiçeklerin açtığı yaylalara kent merkezi ve çevre illerden gelenler, iki mevsimi bir arada yaşamanın keyfini çıkarıyor.

        Tek katlı ahşap evleri, çadır kampı ve doğa yürüyüşü olanaklarıyla doğa tutkunlarını ağırlayan yaylalarda oluşan kış ve ilkbahar manzaraları havadan görüntülendi.

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