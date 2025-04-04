İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Düzce'de sahipsiz hayvanların yaşam alanını inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ni inceledi.

Karaloğlu, kentteki programları kapsamında Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Sahipsiz hayvanlar için kentte yapılan çalışmalarla ilgili Vali Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü'den bilgi alan Karaloğlu, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı düzenledi.

Daha sonra beraberindeki heyetle Düzce Belediyesince Kurtsuyu bölgesinde 6 yıl önce hizmete alınan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde incelemelerde bulunan Karaloğlu, Aslan ve Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk'tan bilgi aldı.