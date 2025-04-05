Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

İlkbaharın açan çiçeklerin de renklendirdiği bölge havadan da görüntülendi.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, doğal güzellikleri cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor.

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