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        Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

        Eriyen kar sularıyla doluluk oranı artan, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:26
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        Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Eriyen kar sularıyla doluluk oranı artan, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sunuyor.

        Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti, dağlardaki karın erimesiyle yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

        Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, doğal güzellikleri cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor.

        İlkbaharın açan çiçeklerin de renklendirdiği bölge havadan da görüntülendi.

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        Galeri
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