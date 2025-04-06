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        AK Parti Düzce Milletvekili Keşir, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

        AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, "Anadolu Ajansı mazlumun da sesi aynı zamanda. Tıpkı Milli Mücadele'den başlayan bir ruhu var Anadolu Ajansının, bunu Gazze'de de görüyoruz. Habere en hızlı, en doğru ulaşan bu ekibin 105. yılının kutluyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:32
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        AK Parti Düzce Milletvekili Keşir, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı:
        ABONE OL

        AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, "Anadolu Ajansı mazlumun da sesi aynı zamanda. Tıpkı Milli Mücadele'den başlayan bir ruhu var Anadolu Ajansının, bunu Gazze'de de görüyoruz. Habere en hızlı, en doğru ulaşan bu ekibin 105. yılının kutluyorum." dedi.

        Keşir, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Düzce'de, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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