AK Parti Düzce Milletvekili Keşir, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı: AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, "Anadolu Ajansı mazlumun da sesi aynı zamanda. Tıpkı Milli Mücadele'den başlayan bir ruhu var Anadolu Ajansının, bunu Gazze'de de görüyoruz. Habere en hızlı, en doğru ulaşan bu ekibin 105. yılının kutluyorum." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL