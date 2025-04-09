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        Düzce'de motosikletle cipin çarpıştığı kaza araç kamerasında

        Düzce'de motosikletle cipin çarpıştığı trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:27
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        Düzce'de motosikletle cipin çarpıştığı kaza araç kamerasında
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        Düzce'de motosikletle cipin çarpıştığı trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

        Yenimahalle Hürriyet Caddesi'nde seyreden S.B.N. yönetimindeki 67 ADT 204 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan M.S. idaresindeki 67 SB 815 plakalı ciple çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

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