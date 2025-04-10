At cambazı dedesinden el alan seyis, binicileri doğada atla safari kamplarında buluşturuyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de at cambazı dedesi sayesinde çocuk yaşta atlarla tanışan Kemal Demirkaynak, 3 yıl önce kurduğu binicilik kursunda oluşturduğu grupla Türkiye'nin dört bir yanında doğada atlarla safari kampları düzenliyor.

At cambazı dedesinin yanında başlayan ilgisini seyislikle devam ettiren ve yaklaşık 3 yıl önce binicilik kursu açan Demirkaynak, 15 biniciyle doğada atla safari kampı yapmaya başladı.

Zamanla genişleyen grupta, farklı illerdeki yaylalarda, mesire alanlarında ve deniz kıyısında düzenlenen kamplara atlarıyla gelenler, hem doğada at binmenin keyfini yaşıyor hem de 3 gün boyunca birlikte zaman geçiriyorlar.

Binicilik antrenörü ve seyis Demirkaynak, AA muhabirine, kamplara katılan binicilerin atlarının genellikle safari atları olduğunu belirtti.

Türkiye'deki usta binicilerin kamplara katıldığına değinen Demirkaynak, etkinliklerin 3 yıldır devam ettiğini fakat bu yıl talebin yoğunluğu dolayısıyla sayısının sıklaştığını aktardı.

Demirkaynak, Türkiye'nin farklı illerinde safari kampları düzenlediklerini anlatarak, "Düzce ve farklı illerin yaylaları ve kumsallarında kamplar düzenliyoruz. Düzce doğasıyla buna çok müsait bir alan. Kovid-19 döneminden sonra vatandaşlar, çiftliklerinde at yetiştirmeye başladı, binicilik artış gösterdi. Türkiye genelinde topluluğumuz var. Tüm ülke genelinde kamp düzenlediğimizde atını alıp gelenler veya kamp alanına getirilen atları kiralayanlar oluyor." diye konuştu.