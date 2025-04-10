Gölyaka'da Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü kutlandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Emniyet teşkilatının 180. kuruluş yılı doayısıyla düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ahmet Kayaöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Töreninin ardından Kayaöz ve personel, Kaymakamı Mehmet Bircan'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.
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