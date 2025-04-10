Gölyaka'da Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü kutlandı

Töreninin ardından Kayaöz ve personel, Kaymakamı Mehmet Bircan'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

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