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        Gölyaka'da Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü kutlandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:22
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        Gölyaka'da Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü kutlandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Emniyet teşkilatının 180. kuruluş yılı doayısıyla düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ahmet Kayaöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Töreninin ardından Kayaöz ve personel, Kaymakamı Mehmet Bircan'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

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