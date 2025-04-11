Dikiş kursunda aldığı eğitimle evinde atölye kurdu

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Sevgi Çapkın, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kursunda aldığı dikiş ve nakış eğitimiyle evinde atölye kurarak iş sahibi oldu.

Evli ve 1 çocuk annesi 39 yaşındaki Çapkın, eşinin iş değişikliği dolayısıyla 4 yıl önce Düzce'ye taşındı.

Burada hem boş zamanını değerlendirmek hem de eşine destek olmak için araştırmalar yapan Çapkın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dikiş ve nakış kursuna katıldı.

Bu sırada o dönemde 5 yaşında olan çocuğu için organik giysi arayışına giren Çapkın, zamanla doğal, nefes alabilen, hafif ve yumuşak dokusuyla bilinen kumaşlara yöneldi.

Çapkın, 1 yıl devam ettiği kursta aldığı eğitimle evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek üretime başladı.

Ürettiği el emeği göz nuru bebek ve çocuk kıyafeti, nevresim, yastık kılıfları ile battaniyelerin sosyal medya üzerinden satışına başlayan Çapkın, olumlu dönüşler alınca ürünlerini, çeşitli e-ticaret platformlarında da alıcılarla buluşturdu.

Sevgi Çapkın, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra başta ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Fransa olmak üzere yurt dışında birçok ülkeye gönderiyor. - "Siparişlere yetişmek için yoğun tempoda çalışıyorum" Sevgi Çapkın, AA muhabirine, Düzce'ye taşındıktan sonra hem kendisi hem de ailesi için bir şeyler yapma isteğiyle araştırma yaptığını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dikiş ve nakış kursuna katılarak beceri edindiğini belirten Çapkın, "Çocuğum için en sağlıklı ve konforlu kumaşları araştırırken doğal ve organik tekstillere, özellikle de nefes alabilen, hafif ve yumuşak dokusuyla bilinen müslin kumaşa ilgim arttı. Bu ilgimi pratiğe dökmek için birkaç renkle nevresimler, yastık kılıfları ve battaniyeler dikmeye başladım." diye konuştu. Sevgi Çapkın, ürünlerini ilk etapta sosyal medya üzerinden meraklılarıyla buluşturduğunu anlatarak şöyle devam etti: