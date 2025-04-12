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        Düzce Valiliğinden zirai don uyarısı

        Düzce Valiliği, il genelinde zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:23
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        Düzce Valiliğinden zirai don uyarısı
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        Düzce Valiliği, il genelinde zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının il genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        İl genelinde zirai don tehlikesi beklendiği aktarılan açıklamada, "Cumartesiyi pazara bağlayan gece ile pazarı pazartesiye bağlayan gece ilimiz genelinde zirai don hadisesi beklenildiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı tedbirleri almaları önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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