Düzce Valiliğinden zirai don uyarısı

İl genelinde zirai don tehlikesi beklendiği aktarılan açıklamada, "Cumartesiyi pazara bağlayan gece ile pazarı pazartesiye bağlayan gece ilimiz genelinde zirai don hadisesi beklenildiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı tedbirleri almaları önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.