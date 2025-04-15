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        Düzce'de balıkçılar bereketli geçen sezona "paydos" dedi

        Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce Akçakoca'da bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, av yasağının başlamasıyla teknelerini bakıma aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:39
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        Düzce'de balıkçılar bereketli geçen sezona "paydos" dedi
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        Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce Akçakoca'da bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, av yasağının başlamasıyla teknelerini bakıma aldı.

        "Vira bismillah" diyerek eylül ayında ağlarını denize bırakan balıkçılar, palamut, hamsi, çinekop, istavrit ve mezgit avcılığında bereketli geçen dönemin ardından bugün başlayan av yasağıyla sezonu kapattı.

        Limana demirledikleri teknelerin ve topladıkları ağların tamirine başlayan balıkçılar, hazırlıkların ardından kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, kazasız bir sezonu kapattıkları için memnun olduklarını söyledi.

        Karakaş, trol ve gırgır balıkçılığı yapan balıkçılar açısından iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "İstavrit, hamsi, palamut, çinekop avcılığı oldu. Balıkçılık açısından çok verimli oldu. Bütün teknelerimiz de bundan yararlandı." dedi.

        Eylül ayında açılacak yeni sezona kadar balıkçıların teknelerini bakım için limana demirlediğine değinen Karakaş, "Bu yıl inanılmayacak kadar bereketli bir sezon oldu. Palamudun bol olduğu sezonun başlangıcında hamsi olmayacağı düşünülürdü fakat hamsi de oldukça boldu, tüm balıkçı camiasını şaşırttı." diye konuştu.

        Karakaş, bolluğun tezgahlara da olumlu yansıdığını, en pahalı balıklardan olan çinekopun bile bolca satıldığını sözlerine ekledi.

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