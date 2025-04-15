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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de bakım çalışması yapılan millet bahçesi yaz mevsimine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:39
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce'de bakım çalışması yapılan millet bahçesi yaz mevsimine hazırlanıyor.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri millet bahçesinde kapsamlı bakım çalışması yürütüyor.

        Yaklaşık 34 bin metrekarelik alanıyla Düzcelilerin buluşma noktası haline gelen millet bahçesinde vatandaşların daha konforlu ve güvenli şekilde vakit geçirmesi amacıyla çevre düzenlemesinden yürüyüş yollarının yenilenmesine, aydınlatma sistemlerinin bakımından oyun gruplarının onarımına kadar birçok alanda çalışmalar sürdürülüyor.

        Ayrıca yeşil alanların bakımı, oturma alanlarının iyileştirilmesi ve peyzaj düzenlemeleriyle park, yaz mevsimine hazır hale getiriliyor.

        - Düzce Bilim Merkezi'nin nisan ayı ikinci hafta etkinlik takvimi belirlendi

        Düzce'de çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmenin yanı sıra geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Düzce Belediyesinin girişimleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Mart 2024'te kapılarını açan Düzce Bilim Merkezi'nin nisan ayı ikinci hafta etkinlik takvimi belirlendi.

        Sosyal medyadan duyurulan program kapsamında uzay ve havacılık, temel bilimler, robotik kodlama ile keşif atölyelerinde farklı uygulamalar yapılacak.

        Farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler günün belli saatlerinde 15 kişilik kontenjanla sınırlı olacak.

        - Düzce Üniversitesi öğrencisinden büyük başarı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması"nda Düzce Üniversitesi ikincilik ödülü kazandı.

        Üniversite öğrencilerinin yaratıcı projelerini paylaşmaları, toplumun ihtiyaçlarına katkı sağlamaları ve AR-GE kültürünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Alican Koç, "ADR Kimyasal Risk ve Acil Müdahale Uygulaması (AKRA)" projesiyle ikinciliği kazanarak 100 bin liralık ödülün sahibi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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