Düzce'den kısa kısa

Düzce'de bakım çalışması yapılan millet bahçesi yaz mevsimine hazırlanıyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri millet bahçesinde kapsamlı bakım çalışması yürütüyor.

Yaklaşık 34 bin metrekarelik alanıyla Düzcelilerin buluşma noktası haline gelen millet bahçesinde vatandaşların daha konforlu ve güvenli şekilde vakit geçirmesi amacıyla çevre düzenlemesinden yürüyüş yollarının yenilenmesine, aydınlatma sistemlerinin bakımından oyun gruplarının onarımına kadar birçok alanda çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca yeşil alanların bakımı, oturma alanlarının iyileştirilmesi ve peyzaj düzenlemeleriyle park, yaz mevsimine hazır hale getiriliyor.

- Düzce Bilim Merkezi'nin nisan ayı ikinci hafta etkinlik takvimi belirlendi

Düzce'de çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmenin yanı sıra geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Düzce Belediyesinin girişimleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Mart 2024'te kapılarını açan Düzce Bilim Merkezi'nin nisan ayı ikinci hafta etkinlik takvimi belirlendi.