Avrupa şampiyonu kuraş sporcusu Ayşenaz Tosun, hedef büyüttü:

ÖMER ÜRER - Gürcistan'da düzenlenen Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan 16 yaşındaki Ayşenaz Tosun, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Antrenörü ve ailesinin yönlendirmesiyle 9 yıl önce judoyla spora başlayan Özel Düzce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ayşenaz, son bir yıldır yakın temas sporu olan kuraşa yöneldi.

Yurt içindeki müsabakalarda gösterdiği performansla milli takıma seçilen genç sporcu, ay-yıldızlı forma ile katıldığı uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etti. Son olarak 11-14 Nisan tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenen Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda 44 kilogramda altın madalya kazandı.

Yeni hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ayşenaz, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 6-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları ile gelecek yıl yapılacak Kuraş Dünya Şampiyonası'nda zirve hedefiyle çalışmalarını Kuraş Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Nermin Alayıldız yönetiminde sürdürüyor.

- "Madalya almak beni motive ediyor"

Ayşenaz Tosun, AA muhabirine, hem judo hem de kuraş milli takımında spor hayatına devam ettiğini belirterek, her iki sporu da çok sevdiğini söyledi.

Katıldığı şampiyonalarda madalya almasının kendisini motive ettiğini belirten Ayşenaz, "Gürcistan'da Avrupa şampiyonu oldum. Geçen sene de Edirne'de Avrupa Şampiyonası'nda derece almıştım. Bu yıl İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olmayı hedefliyorum. Ayrıca önümüzdeki yıl düzenlenecek Kuraş Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Teknik direktör Alayıldız

Kuraş Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Nemin Alayıldız ise kuraş sporunun insanlık tarihinin en eski sporlarından biri olduğunu söyledi.

Ayşenaz'ın başarılarıyla İslami Dayanışma Oyunları listesine girdiğini aktaran Alayıldız, şöyle devam etti:

"Şu an hedefimiz İslami Dayanışma Oyunları. Takım olarak buna hazırlanıyoruz. Oradan güzel madalyalar alacağımızı düşünüyoruz. Bu sporu, ata sporlarımızın içinde olduğu için daha hızlı benimsedik. Kadın milli takımımız şu an iyi durumda. Avrupa'da madalya sayımız çok iyi. İnşallah dünya şampiyonasında da aynı madalyaları alırız."