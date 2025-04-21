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        Düzce'de kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:33
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        Düzce'de kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Gökçeağaç köyünde ormanlık alanda traktörüyle yol açan Ersin Şahan, araçtan düşerek lastiğin altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktörün arka lastiğinin altında kalan Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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