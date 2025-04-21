Düzce'de kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Gökçeağaç köyünde ormanlık alanda traktörüyle yol açan Ersin Şahan, araçtan düşerek lastiğin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün arka lastiğinin altında kalan Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
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