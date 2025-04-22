Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        "Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" sona erdi

        Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" ikinci gün gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" ikinci gün gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

        Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ikinci gününde farklı oturumlarda konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi.

        Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve meslek hayatından bahsetti.

        Kaymakamlık, vali yardımcılığı, daire başkanlığı, iller idaresi genel müdür yardımcılığı ve valilik olmak üzere edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaşan Arslan, kariyer hayatındaki hikayesinin, azimli, inançlı ve kararlı şekilde hedeflerine ulaşmak isteyen tüm kadınların hikayesi olduğunu anlattı.

        Kadınların çalışma hayatıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arslan, hiçbir başarının tesadüf olmadığına dikkati çekerek, yöneticilikte cinsiyetin değil, liyakatin önemli olduğunu vurguladı.

        Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento üyesi, milletvekili ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamam Caferova ise başarının ailede başladığını vurgulayarak, aile desteğinin önemine değindi.

        Kadın liderliği konusunda yaptığı çalışmalardan örnekler veren Caferova, Türk dünyasının birleşmesinde kadınların büyük rolü olduğunun altını çizdi.

        Sempozyumun ardından katılımcılar Düzce Üniversitesi ile kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Düzce ve Caspian üniversiteleri arasında işbirliği protokolü
        Düzce ve Caspian üniversiteleri arasında işbirliği protokolü
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        Gönüllü gençler 23 Nisan'ı hastanede geçirecek çocuklara bayram coşkusu yaş...
        Gönüllü gençler 23 Nisan'ı hastanede geçirecek çocuklara bayram coşkusu yaş...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce Belediyesi kaldırımlara çizilen "seksek" oyunuyla vatandaşlara çocukl...
        Düzce Belediyesi kaldırımlara çizilen "seksek" oyunuyla vatandaşlara çocukl...