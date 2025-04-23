Düzce Valisi Aslan'dan "depremde olumsuzluk yaşanmadı" açıklaması
Düzce Valisi Selçuk Aslan, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Depremin kentte de hafif hissedildiğini belirten Aslan, "AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halindedir. İlimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.
Aslan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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