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        Düzce'de otomobilin çarptığı akülü engelli aracındaki kişi hastanede öldü

        Düzce'de otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 01:16 Güncelleme: 27.04.2025 - 01:16
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        Düzce'de otomobilin çarptığı akülü engelli aracındaki kişi hastanede öldü
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        Düzce'de otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolunun Doğanlı mevkisindeki kazada ağır yaralanan İlyas Işıldak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Işıldak'ın kullandığı akülü engelli aracına, Düzce istikametine doğru giden N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı otomobil çarpmış, kazada ağır yaralanan Işıldak, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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