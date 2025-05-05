Düzce'de trafik polisi, düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açtıktan sonra halaya katıldı
Düzce'de düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açmaya giden polis, davet üzerine halaya katıldı.
Düzce'de düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açmaya giden polis, davet üzerine halaya katıldı.
Ağa Mahallesi'ndeki düğün sırasında yolun trafiğe kapandığı ihbarını alan motosikletli trafik polisi bölgeye gitti.
Polis memuru, yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılmasını sağladıktan sonra düğün sahiplerinin ısrarı üzerine halaya katıldı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, trafik polisinin kaskıyla halay çektiği anlar yer alıyor.
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