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        Düzce'de trafik polisi, düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açtıktan sonra halaya katıldı

        Düzce'de düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açmaya giden polis, davet üzerine halaya katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:43
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        Düzce'de trafik polisi, düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açtıktan sonra halaya katıldı
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        Düzce'de düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açmaya giden polis, davet üzerine halaya katıldı.

        Ağa Mahallesi'ndeki düğün sırasında yolun trafiğe kapandığı ihbarını alan motosikletli trafik polisi bölgeye gitti.

        Polis memuru, yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılmasını sağladıktan sonra düğün sahiplerinin ısrarı üzerine halaya katıldı.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, trafik polisinin kaskıyla halay çektiği anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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