DÜZELTME - "Düzce Üniversitesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet kutlamasını kına gecesiyle yaptı" başlıklı haberimizin 5. paragrafında sehven yer alan "Afra Pelin" ismi "Arife Fulin" olarak düzeltilmiştir.

Düzce Üniversitesinden (DÜ) bu sene mezun olacak bazı öğrenciler için kız öğrenci yurdunun bahçesinde kına gecesi düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde yapılan etkinlikte, kız öğrencilerin ellerine kına yakıldı.

Bahçeye kurulan ses sisteminden çalan müzik eşliğinde oyun havaları oynayan, halay çekip horon tepen öğrenciler doyasıya eğlendi.

Etkinliğin sonunda DÜ öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Arife Fulin Köseoğlu, AA muhabirine, çok eğlendiğini dile getirdi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Nursel Uyanık, "Burada eğleniyoruz. DJ performansı yok ama horon, halay, eğlenceli müzikler çalıyor." dedi.

Aynı bölümden Erva İspiroğlu ile Sudenur Turhan da 4 senedir kaldıkları yurtta kendileri için düzenlenen organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.