Düzce'de yangında 2 katlı ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi

Aydınyayla köyünde yaşayan N.T'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, bitişikteki ahır ve araç garajına da sıçradı.

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