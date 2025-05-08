Düzce'de yangında 2 katlı ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Aydınyayla köyünde yaşayan N.T'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, bitişikteki ahır ve araç garajına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürülen yangında ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.
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