TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Düzce'de çiftçilerle buluştu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Fındık, hem üretim hem de ihracat rakamlarına baktığımızda dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürün fakat doğal afetler bizi zorluyor." dedi.

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu ve beraberindeki heyetle ilçeye bağlı Kurukavak köyünde çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, gazetecilere, nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilenen Türkiye'nin birçok bölgesini gezerek incelemelerde bulunduklarını belirterek, bu kapsamda Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki çiftçileri de ziyaret ettiklerini söyledi.

Bugün Sakarya'nın Karasu, Kocaali ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde oda başkanları ve çiftçilerle bir araya geldiklerini ve fındık bahçelerini incelediklerini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Özellikle rakımı yüksek olan yerlerde don zararını gördük. Şu anda incelediğimiz bahçe 500 rakımlı ve zarar yüzde 50 civarında. Rakım yükseldikçe zarar artıyor. Üzüntü duymamak mümkün değil. Bir taraftan zirai don diğer yandan kahverengi kokarcayla mücadele. Geçen sene de üreticilerimiz gerçekten kokarcadan çok etkilendi. Bu zararlı, üretimi çok olumsuz etkiledi. Bu yıl da ciddi mücadele yapılmasına rağmen halen tehdit ediyor. Tabii bu süreç, birkaç yıllık süreç. Bir yıl içerisinde kokarcayı tamamen imha etmek mümkün değil."