Düzce'de bulunan 2 karaca yavrusu kontrollerin ardından doğaya bırakıldı
Düzce'de bulunan 2 karaca yavrusu, veteriner tarafından muayene edildikten sonra doğaya salındı.
Düzce'de bulunan 2 karaca yavrusu, veteriner tarafından muayene edildikten sonra doğaya salındı.
Musacan Türedi ile Fatih Pehlivan, ormanlık alanda 2 karaca yavrusu buldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, yavruların sağlık durumunu kontrol etti.
Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen yavrular, bulundukları yere bırakıldı. Bölgede, çalıların arasında bir karaca yavrusunun daha olduğu görüldü.
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