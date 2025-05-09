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        Düzce'de bulunan 2 karaca yavrusu kontrollerin ardından doğaya bırakıldı

        Düzce'de bulunan 2 karaca yavrusu, veteriner tarafından muayene edildikten sonra doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:10
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        Düzce'de bulunan 2 karaca yavrusu kontrollerin ardından doğaya bırakıldı
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        Düzce'de bulunan 2 karaca yavrusu, veteriner tarafından muayene edildikten sonra doğaya salındı.

        Musacan Türedi ile Fatih Pehlivan, ormanlık alanda 2 karaca yavrusu buldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, yavruların sağlık durumunu kontrol etti.

        Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen yavrular, bulundukları yere bırakıldı. Bölgede, çalıların arasında bir karaca yavrusunun daha olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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