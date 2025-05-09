Düzce'de bulunan 2 karaca yavrusu kontrollerin ardından doğaya bırakıldı

Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen yavrular, bulundukları yere bırakıldı. Bölgede, çalıların arasında bir karaca yavrusunun daha olduğu görüldü.

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