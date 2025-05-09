Düzce Yeşilay Şubesi anneleri bağımlılık konusunda bilgilendirdi
Yeşilay Düzce Şubesince, Anneler Günü dolayısıyla "Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık" konulu seminer düzenlendi.
Yeşilay Düzce Şubesince, Anneler Günü dolayısıyla "Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık" konulu seminer düzenlendi.
Yeşilay ile Kaynaşlı Belediyesi işbirliğiyle Kaynaşlı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sosyal hizmet uzmanı Gülbeyaz Çınar, Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte, uzman vaiz Betül Aydın tarafından "Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık" konulu sunum yapıldı.
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