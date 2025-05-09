Düzce Yeşilay Şubesi anneleri bağımlılık konusunda bilgilendirdi

Etkinlikte, uzman vaiz Betül Aydın tarafından "Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık" konulu sunum yapıldı.

Yeşilay Düzce Şubesince, Anneler Günü dolayısıyla "Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık" konulu seminer düzenlendi.

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