Düzce İl Özel İdaresinden kadın personele Anneler Günü sürprizi

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerde görev yapan kadın personel, eğitim bahanesiyle salona getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.