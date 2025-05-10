Yığılca'da "Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması" projesi başlatıldı

Çalışkan, projenin arıcılıkta profesyonelleşme ve kurumsallaşmanın artmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Değerlendirmeler sonucunda şartları sağlayan arıcılarla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmeyle Yığılca'daki arıcılara, sahip oldukları aktif arılı kovan başına ek destek ödemesi yapılacak. 2025 yılı destekleme miktarının ise ilgili tebliğin yayınlanmasıyla netleşeceği belirtildi.

Proje için oluşturulan ekip, projeye dahil olmak isteyen Yığılcalı arıcıların arılıklarını yerinde inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, arıcılık yapan üreticilere destek sağlanacak.

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