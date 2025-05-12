Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" hizmete açıldı

        Düzce'de "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" düzenlenen törenle, hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 23:44 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" düzenlenen törenle, hizmete açıldı.

        İçişleri Bakanlığı desteğiyle, Düzce Belediyesince Ağa Mahallesi'nde 2 katlı olarak inşa edilen merkezin açılışı Roman dans grubunun gösterisiyle başladı.

        Protokol tarafından Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla devam eden açılış programında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardım ve akla gelebilecek tüm sektörlerde, daha hızlı yol alabilmek için Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi, Ağa, Çay mahalleleri ve tüm Düzce halkının hizmetinde olacak inşallah" diye konuştu.

        TBMM Başkanlık Müşaviri İbrahim Yasin Kırıcı ise kendisinin de Kasımpaşa'da yetişmiş bir roman çocuğu olduğunu belirterek, "TBMM Başkanlığında müşavirlik yapıyorum. 20 yıl öncesine kadar bizi hatırlamayanlar, bırakın hatırlanmayı bizler ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görürken, bugün Allah'a hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde Roman Koordinasyon Merkezinin açılış töreninde hep birlikteyiz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olmuştur. Bugün bir tek biz Romanlar değil, Kürt Kürtlüğünü, Roman Romanlığını söyleyemezken biz söyleyebilir hale geldik. Bunlar bizim için hayaldi, hayaller Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de merkezde gençlerin, kadınların ve mahalle halkının her alanda kendini yetiştireceğini söyledi.

        Konuşmaların ardından bina kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Açılışta, Türk Kızılay, Yeşilay ve kamu kuruluşlarının stantları da yer aldı.

        Açılışa, İçişleri Bakanlığı Roman Koordinasyon Merkezi Genel Koordinatörü ve Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, kaymakamlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Hem kamu kurumlarının temsilcilerinin bulunacağı hem de aile danışmanlığı hizmetinin verileceği binada, çocuk ve gençler için de çeşitli sosyal aktivite imkanları yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Tayvan HIMARS'ı ilk kez test etti
        Tayvan HIMARS'ı ilk kez test etti
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de özel bireylere sportif etkinlikler yaptırıldı
        Düzce'de özel bireylere sportif etkinlikler yaptırıldı
        Düzce'de rafting tutkunu annelerin günü kutlandı
        Düzce'de rafting tutkunu annelerin günü kutlandı
        Düzce'de trafik polisinden anaokulu öğrencilerine eğitim
        Düzce'de trafik polisinden anaokulu öğrencilerine eğitim
        Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Düzce'de sona erdi
        Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Düzce'de sona erdi
        Düzce'de silobas ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı
        Düzce'de silobas ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı