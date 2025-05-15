Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı

Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Sakarya Hendek İlçe Jandarma Komutanlı'ğında bir günlüğüne asker olan engelli 80 genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu törende yaptığı konuşmada, Türklerin asker bir millet olduğunu belirterek, "Bu ülkenin her bir bireyinin, kadınıyla ve erkeğiyle nasıl asker yüreğine sahip olduğunu hepimiz gördük. Bu yaşadıklarımız ve bu örnek millet, bugün de çevresine güven, düşmanlarına bu ruhla korku salmaktadır." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, asker elbisesini giymenin heyecan veren bir durum olduğunu dile getirerek, "Bu üniformanın, asker elbisesinin başka hiçbir millette olmayan anlam ve değeri var. Bugün burada evlatlarıyla gurur duyan, evlatlarıyla mutlu olan ailelerle bir araya gelmek bizi oldukça mutlu ediyor." diye konuştu.

Engelli babası Vakıf Orhan, AA muhabirine, anlatılamayacak kadar büyük bir duygu yaşadıklarını söyledi. Çok sevindiklerini anlatan Orhan, "Programı yapan arkadaşlardan, komutanlardan, ilgilenen tüm personelden Allah razı olsun. Gönül isterdi ki 18 ay yapabilseydik ama ne yapalım. Bir gün de olsa çocuğumuzla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

- "Vatanımızı bir günlüğüne de olsa koruyabildiysek ne mutlu" Engelli Cumali Orhan da "Vatanımız ve milletimiz var olsun. Çok güzeldi. Komutanlarım tarafından sevgi saygıyla karşılandım. Babamı onurlandırdım. Engelli olduğum için kardeşlerim askere gidiyor ben neden gitmiyorum diyerek içimde ukde kalmıştı. Onu gerçekleştirdim. Allah razı olsun yapanlardan. Çok şükür. Bu anlatılmaz, yaşamak lazımdı yaşadık. Çok güzel duyguydu. Vatanımızı bir günlüğüne de olsa koruyabildiysek ne mutlu." ifadelerini kullandı. Engelli Muhammet Özyurt da komutanlara ilgileri için çok teşekkür etti. Baba Mehmet Özyurt ise "Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Buradaki komutanlarımıza, askerlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bize böyle bir şey yaşattıkları için çok mutluyuz. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. Anne Saliha Canbaz, oğlunun yemin töreninden çok duygulandığını göz yaşları içinde anlattı.

Baba Naci Canbaz da çok gururlandığını dile getirerek, "Çok sevindik, heyecanlandık. Hep bugünü bekledik. Allah'a şükürler olsun çok güzel oldu. Allah hepsinden razı olsun. Hepsini Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu. Törenin ardından yemin eden engelli bireyler jandarma komutanlığı personelinin açtığı stantları gezdi, fotoğraf çektirdi. - Düzce Düzce'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen 12 genç, üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı. Askerlik yemini ederek bu özel anı yaşayan gençlere, yemin töreni sonunda temsili terhis belgelerini Vali Selçuk Aslan takdim etti. Gençlerin özel anını cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek ölümsüzleştiren aileler ise duygusal anlar yaşadı. Vali Aslan, törende yaptığı konuşmada, özel bireyleri de asker ocağında misafir etmek, şanlı üniformayı giyme hayallerini hayata geçirmek için temsili askerlik töreni düzenlediklerini belirterek, "Bugün tezkerelerini alacak, şanlı üniformayı giymiş evlatlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında vatan savunmasında şehadete eren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler temenni ediyorum." dedi.

Özel bireylerden Yasin Şahin, bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirerek, "Allah vatanımızı, askerimizi, milletimizi korusun. Bizler var oldukça vatanımızı her yerde koruruz." ifadelerini kullandı. Yemin ederek temsili asker olmanın mutluluğunu yaşayan Ramazan Çelik de "Allaha çok şükür, bugünleri gösterdi bize. Bundan sonraki hayatımda Allah neyi nasip ederse onu yaşayacağız." dedi. "Merhum annesinin de bugünü görmesini çok isterdim." diyen Çelik'in yengesi Müzeyyen Ağa ise yeğeninin düğününü de yapmayı çok istediğini söyledi. Gençler ve aileleri törenin sonunda kendileri için hazırlanan yemeğe katıldı. Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Bulut, jandarma personeli ve engelli gençlerin aileleri katıldı. - Zonguldak Zonguldak’ta engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.