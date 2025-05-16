Düzce'de dereden kurtarılan kedi yavrusunu taksici sahiplendi

Otomobilin ezmesi sonucu yavru kedinin annesiz kaldığını söyleyen Ceylan, bu nedenle hayvanı sahiplenmek istediğini kaydetti.

Taksici Ceylan tarafından sahiplenilen kedi yavrusu, taksi durağına getirilerek kurulandı, daha sonra hayvana mama verildi.

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