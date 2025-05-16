Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de dereden kurtarılan kedi yavrusunu taksici sahiplendi

        Düzce'de düştüğü dereden itfaiye ekiplerince kurtarılan kedi yavrusunu taksici sahiplendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de dereden kurtarılan kedi yavrusunu taksici sahiplendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de düştüğü dereden itfaiye ekiplerince kurtarılan kedi yavrusunu taksici sahiplendi.

        Azmimilli Mahallesi Aydınpınar Caddesi'ndeki Şaguç Köprüsü'nden kedi yavrusunun dereye düştüğünü gören taksici Ömer Faruk Ceylan, hayvanı kurtarmak istedi.

        Ceylan'ın yardım istemesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu kurtardı.

        Taksici Ceylan tarafından sahiplenilen kedi yavrusu, taksi durağına getirilerek kurulandı, daha sonra hayvana mama verildi.

        Otomobilin ezmesi sonucu yavru kedinin annesiz kaldığını söyleyen Ceylan, bu nedenle hayvanı sahiplenmek istediğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Midem bulandı"
        "Midem bulandı"
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Düzce'de özel gereksinimli bireyler piknikte buluştu
        Düzce'de özel gereksinimli bireyler piknikte buluştu
        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali" başladı
        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali" başladı
        Düzce'de 12 engeli bireye, temsili askerlik sonrası tezkere
        Düzce'de 12 engeli bireye, temsili askerlik sonrası tezkere
        Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı
        Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı
        Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi
        Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi
        Kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu
        Kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu